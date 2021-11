Unilever verkoopt theedivisie aan investeerder CVC

Unilever verkoopt zijn theedivisie aan investeerder CVC Capital Partners. Het levensmiddelenconcern ontvangt daar 4,5 miljard euro voor. De theetak met de naam ekaterra is volgens Unilever het grootste theebedrijf ter wereld en omvat 34 merken, waaronder bekende namen als Lipton en Pukka. De jaaromzet van ekaterra bedroeg in 2020 ongeveer 2 miljard euro.

De Indiase, Nepalese en Indonesische theeactiviteiten vallen niet onder de te verkopen onderdelen. Ook samenwerkingen die Unilever heeft op het gebied van kant-en-klare theedranken vallen buiten de deal.

Schoonmaak- en levensmiddelenconcern Unilever keek al sinds midden vorig jaar naar de toekomst van de theetak. Consumenten zijn de afgelopen jaren minder thee gaan drinken en bijvoorbeeld meer ambachtelijke koffie. Daardoor is de omzetgroei bij de theemerken te laag, vindt Unilever-topman Alan Jope. Hij wil dat Unilever zich meer richt op onderdelen die sneller groeien, zoals cosmetica en huidverzorgingsproducten.

De theedivisie kon al snel op veel aandacht rekenen. Behalve CVC was ook investeerder Advent International naar verluidt vrij lang in de race om ekaterra over te nemen. Verscheidene andere investeerders als Carlyle, Clayton Dubilier & Rice en KKR zouden ook interesse hebben getoond.

Ekaterra heeft elf fabrieken op vier continenten. Bovendien heeft het bedrijf eigen theeplantages in drie landen.

Unilever verwacht dat de verkoop in de tweede helft van volgend jaar kan worden afgerond. Voor die tijd moeten onder meer verschillende toezichthouders nog hun goedkeuring geven.