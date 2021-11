Amsterdams taxibedrijf Travel Electric stopt vanwege coronacrisis

Het Amsterdamse taxibedrijf Travel Electric heeft faillissement aangevraagd. Volgens de onderneming, die alleen rijdt met elektrische taxi’s en zich richt op ritten voor andere bedrijven zoals ING, ABN AMRO, Heineken en ook tientallen hotels, herstelt de taximarkt in Amsterdam voorlopig niet nu de coronabesmettingen weer sterk oplopen.

Travel Electric maakte in mei vorig jaar nog een doorstart, nadat het bedrijf eerder ook al gedwongen werd faillissement aan te vragen vanwege de crisis. De onderneming ging daarbij in afgeslankte vorm verder en onder de huidige naam. Daarvoor heette het bedrijf Taxi Electric. Er werd toen gehoopt dat de taximarkt weer herstel zou laten zien, maar dat is dus niet gebeurd.

Het bedrijf zegt dat de steunregelingen van de overheid slechts beperkt verlichting hebben gebracht. De aandeelhouder van Travel Electric heeft aanzienlijke bedragen moeten bijstorten om de continuïteit van het bedrijf de afgelopen anderhalf jaar te kunnen garanderen. Er zijn overnamegesprekken geweest met verschillende vervoersondernemingen, maar het huidige marktsentiment maakt ook deze bedrijven kopschuw, aldus Travel Electric.