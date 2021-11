Beleggers Wall Street voorzichtig door coronamaatregelen Europa

Beleggers op de aandelenbeurzen in New York waren vrijdag voorzichtig gestemd door het nieuws over een nieuwe lockdown in Oostenrijk en de strengere coronamaatregelen in Duitsland. Bedrijven in de reis- en toerismebranche op Wall Street stonden onder druk. Ook de olieprijzen gingen fors omlaag door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen tegen de coronapandemie.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,8 procent lager op 35.601,98 punten. De brede S&P 500 stond 0,1 procent in het rood op 4697,96 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 16.057,44 punten, onder meer geholpen door een koerswinst van zwaargewicht Apple (plus 1,7 procent).

Luchtvaartmaatschappijen United Airlines, American Airlines en Delta Air Lines daalden tot 2,8 procent. Vliegtuigbouwer Boeing werd 5,8 procent lager gezet en cruisemaatschappijen Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line verloren tot 2,9 procent. Huizenverhuurplatform Airbnb zakte 4 procent.

De olieproducenten hadden last van de stevige daling van de olieprijzen. Occidental Petroleum, ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron leverden tot 5 procent aan waarde in. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Baker Hughes incasseerden koersverliezen tot 5,8 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 3,7 procent goedkoper op 76,11 dollar en Brentolie kostte 3,5 procent minder op 78,42 dollar per vat.

Applied Materials zakte 5,6 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De maker van chipapparatuur kampte met problemen in de toeleveringsketen en verwacht dat deze problemen voorlopig zullen aanhouden. Foot Locker kelderde 12 procent. De verkoper van sportschoenen waarschuwde voor aanhoudende problemen in de levering in het huidige kwartaal.

Farmaceuten Moderna en BioNTech stegen juist tot bijna 6 procent in beurswaarde. De Amerikaanse toezichthouder FDA keurt boostervaccinaties van die bedrijven goed voor alle volwassenen.

De producent van bedrijfssoftware Intuit deed het ook goed met een plus van 10 procent, dankzij beter dan verwachte kwartaalprestaties. Branchegenoot Workday wist niet te overtuigen met zijn resultaten en ging ruim 4 procent omlaag.

De euro was 1,1286 dollar waard, tegen 1,1318 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.