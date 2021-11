Chipfabrikant SK Hynix mag ASML-machines niet gebruiken in China

De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix mag de nieuwe chipmachines van ASML niet in China gebruiken. De plannen van SK Hynix om zijn grote chipfabriek in China te vernieuwen en de productie van geheugenchips efficiënter te maken met de nieuwe apparatuur van de Nederlandse chipmachinemaker komen daarmee in gevaar. De Verenigde Staten willen namelijk niet dat de geavanceerde machines van ASML worden geplaatst in China.

De mogelijke tegenslag kan SK Hynix, een van ’s werelds grootste leveranciers van geheugenchips, die in een breed assortiment van producten van smartphones tot datacenters worden gebruikt, het volgende slachtoffer maken van de geopolitieke strijd tussen de VS en China. De nieuwe EUV-machines van ASML, die met behulp van extreem ultraviolet licht structuren op chips aanbrengen, zijn al langer onderdeel van het politieke spanningsveld tussen de twee economische grootmachten.

Onder voormalig president Donald Trump heeft Washington een exportverbod ingesteld voor hoogwaardige technologieën naar China. De Amerikanen willen niet dat geavanceerde machines, zoals die van ASML, door de Chinezen kunnen worden gebruikt om het leger te versterken. Ook onder president Joe Biden blijft het Witte Huis zich inzetten om te voorkomen dat China Amerikaanse en aanverwante technologieën in handen krijgt om de krijgsmacht te moderniseren.

De fabriek van SK Hynix in het Chinese Wuxi is van cruciaal belang voor de wereldwijde elektronica-industrie, die al met chiptekorten kampt, omdat het bedrijf daar ongeveer de helft van zijn geheugenchips maakt. Die chips zijn goed voor 15 procent van het wereldwijde aanbod. De chipfabrikant heeft de EUV-machines van ASML nodig om de kosten van de geheugenchips te beheersen en de productie te versnellen.

Grote concurrenten van SK Hynix, zoals het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics en het Amerikaanse Micron Technology, stappen ook over op de nieuwe EUV-machines van ASML, maar gebruiken die niet op fabriekslocaties waar de machines te maken hebben met exportbeperkingen.