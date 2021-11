Coronazorgen terug op Wall Street na nieuwe lockdowns Europa

De coronazorgen keerden vrijdag terug op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws uit Europa, waar Oostenrijk een nieuwe lockdown aankondigde om de stijgende besmettingen terug te dringen. Ook in Duitsland werden strengere coronamaatregelen genomen. De Duitse gezondheidsminister sloot daarbij een lockdown in de grootste economie van Europa niet uit. In de Verenigde Staten lopen de coronagevallen ook flink op.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 35.679 punten. De brede S&P 500 ging licht omlaag tot 4701 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 16.057 punten.

De reisbranche en luchtvaartsector stonden onder druk door de vrees voor nieuwe reisbeperkingen. Luchtvaartmaatschappijen United Airlines en Delta Air Lines daalden tot 3,4 procent. Cruisemaatschappij Carnival verloor 3,3 procent. Maaltijdbezorger DoorDash profiteerde daarentegen van het vooruitzicht van mogelijke nieuwe lockdowns en dikte 1,3 procent aan. Zoom Video, dat veel wordt gebruikt voor onlinevergaderingen, won 3 procent.

De olieproducenten hadden last van de daling van de olieprijzen. Occidental Petroleum en Chevron verloren tot 3 procent. De olieprijzen staan onder druk door berichten dat de VS en China hun oliereserves gaan inzetten om de sterk gestegen brandstofprijzen te drukken tijdens de wintermaanden. Ook zouden nieuwe reisbeperkingen de vraag naar olie verder onder druk kunnen zetten.

Applied Materials zakte 5 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De maker van chipapparatuur kampte met problemen in de toeleveringsketen en verwacht dat deze problemen voorlopig zullen aanhouden. Foot Locker kelderde 9 procent. De verkoper van sportschoenen waarschuwde voor aanhoudende problemen in de toeleveringsketen in het huidige kwartaal.

CureVac klom 0,7 procent. De farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer omzet, dankzij de strategische samenwerking met branchegenoot GlaxoSmithKline. Het bedrijf leed wel een verlies door de ontwikkelingskosten van het coronavaccin, dat CureVac probeerde te maken. Het bedrijf stopte onlangs met de ontwikkeling van het vaccin, omdat de werkzaamheid lager was dan die van de vaccins die al op de markt zijn.

Moderna, Pfizer en BioNTech stegen tot 6 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA keurt boostervaccinaties van die bedrijven goed voor alle volwassenen.