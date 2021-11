Duitse economie groeit ‘slechts licht’ dit kwartaal

De Duitse economie groeit dit kwartaal wel, maar de toename zal “slechts licht” zijn, verwacht het Duitse ministerie van Financiën. Dat valt te lezen in een maandelijks rapport dat het departement publiceerde.

De lagere groei hangt samen met de aanhoudende problemen met de levering van grondstoffen en halffabricaten waar de Duitse industrie zwaar door geraakt wordt. Zo heeft onder meer de auto-industrie al tijden last van een chiptekort, waardoor verschillende fabrieken tijdelijk moesten worden stilgelegd. Ook andere producten zijn moeilijk leverbaar of doen er door logistieke problemen langer dan normaal over om fabrieken te bereiken. Dat laatste probleem treft ook de winkelbranche.

Economen die door persbureau Bloomberg werden geraadpleegd houden er in doorsnee rekening mee dat de Duitse economie dit kwartaal met 0,7 procent groeit. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 1,6 procent en in het derde kwartaal 1,8 procent.