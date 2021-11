Einde DEEN-supermarkten nadert

De laatste DEEN-supermarkten sluiten binnenkort hun deuren. De winkels in Harderwijk en Tuitjenhoorn zijn vrijdag nog open. De laatste DEEN-supermarkt, die in Heemskerk, gaat op zondag 21 november dicht. De voormalige DEEN in Assendelft opent vrijdag als Albert Heijn de deuren. Daarmee is de verbouwing van de door Albert Heijn overgenomen winkels volgens dat bedrijf voltooid.

Eerder werd bekend dat DEEN is verkocht aan Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt. Daarmee komt er na 88 jaar een einde aan de supermarkten. Bijna de helft van de tachtig DEEN-winkels is omgebouwd tot Albert Heijn-filiaal. DekaMarkt heeft negentien winkels overgenomen en Vomar 23. Daarbij zijn de medewerkers van de supermarkten overgegaan naar de nieuwe eigenaren.

DEEN ontstond in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel en groeide uit tot een supermarktbedrijf dat met name in Noord-Holland actief is, maar ook filialen had in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De keten was goed voor een landelijk marktaandeel van ruim 2 procent.