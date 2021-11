Europese beurzen sluiten lager door coronazorgen

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met verliezen gesloten, mede door de zorgen over de coronapandemie nu Oostenrijk een nieuwe lockdown heeft aangekondigd en ook in Duitsland strengere maatregelen komen. Daarnaast stonden banken en verzekeraars onder druk na uitlatingen van president Christine Lagarde, die herhaalde dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet te snel moet ingrijpen om de hoge inflatie te beteugelen en dat de rente volgend jaar niet zal worden verhoogd.

De Amsterdamse AEX-index sloot 0,4 procent lager op 821,80 punten. De MidKap was vrijwel onveranderd op 1069,62 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent. De beurs in Wenen ging ruim 3 procent onderuit.

Het vooruitzicht van nieuwe lockdowns in Europa zorgde voor koerswinsten bij de maaltijdbestelbedrijven. In de AEX-index ging Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, aan kop met een plus van 6,3 procent. In Frankfurt dikte branchegenoot HelloFresh ruim 3 procent aan. Bierbrouwer Heineken, die veel bier verkoopt aan de horeca, en winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield werden daarentegen bijna 3 procent en 3,4 procent lager gezet door beleggers.

De verzekeraars Aegon en ASR, die baat hebben bij hogere rentetarieven, verloren tot 3,6 procent. ING zakte meer dan 3 procent, mede door een adviesverlaging van zakenbank Morgan Stanley. In de MidKap ging ABN AMRO 1,6 procent omlaag. In Frankfurt leverden Deutsche Bank en Commerzbank tot 5 procent in. In Parijs moesten BNP Paribas, Crédit Agricole en Société Générale minnen tot 3 procent slikken.

De olieprijzen gingen fors omlaag, vooral door zorgen dat de vraag naar olie door nieuwe lockdowns en mogelijke nieuwe reisbeperkingen tegen de pandemie geraakt zal worden. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent goedkoper op 75,47 dollar. Brentolie kostte 3,7 procent minder op 78,20 dollar per vat. Op het Damrak daalde olie- en gasconcern Shell 3 procent. Het Britse BP ging 3,6 procent onderuit in Londen en in Parijs raakte TotalEnergies 2,7 procent aan beurswaarde kwijt.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegen 1,1353 dollar een dag eerder.