Financiële bedrijven onder druk op Damrak na opmerkingen Lagarde

De banken en verzekeraars stonden vrijdag onder druk op de Amsterdamse beurs. De koersdalingen volgden op uitlatingen van president Christine Lagarde, die herhaalde dat de Europese Centrale Bank niet te snel moet ingrijpen om de inflatie te beteugelen en dat de rente volgend jaar niet zal worden verhoogd. Ook verwerkten beleggers het nieuws uit Oostenrijk, waar vanaf maandag weer een lockdown geldt in het hele land.

Het vooruitzicht van nieuwe lockdowns in Europa zorgde voor stevige koerswinsten bij de maaltijdbestelbedrijven. In de AEX-index ging Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, aan kop met een winst van 6 procent. In Frankfurt dikte HelloFresh ruim 5 procent aan. Bierbrouwer Heineken, die veel bier verkoopt aan de horeca, en winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield, werden daarentegen dik 2 procent en 4,6 procent lager gezet.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 826,88 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 1071,19 punten. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent. Frankfurt daalde een fractie.

De verzekeraars Aegon en ASR, die juist baat hebben bij hogere rentetarieven, verloren ruim 2 procent. ING Groep zakte ook meer dan 2 procent, mede door een adviesverlaging van Morgan Stanley. In de MidKap verloor ABN AMRO 1,7 procent.

Was- en levensmiddelenconcern Unilever won 0,3 procent. Het bedrijf maakte donderdag bij het sluiten van de beurs bekend de theetak voor 4,5 miljard euro over te doen aan investeerder CVC Capital Partners.

Zorgtechnologiefonds Philips won 0,5 procent. Het bedrijf zou al jaren geweten hebben van de problemen met de slaapapneuapparaten. Volgens het FD moet Philips daarom rekening houden met fors hogere schadeclaims. De Amerikaanse toezichthouder FDA kwam vorige week met een rapport naar buiten waarin het op de tekortkomingen bij Philips wees. Daarop ging het aandeel hard onderuit.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam won bussenfabrikant Ebusco 1,3 procent. De onderneming sleepte een nieuw contract binnen van het Deense openbaarvervoerbedrijf Nobina voor de levering van 22 bussen en bijbehorende laadinfrastructuur. Eind volgend jaar moeten de bussen geleverd worden.

De euro was 1,1300 dollar waard, tegen 1,1353 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 77,65 dollar. Brentolie kostte 2 procent minder op 79,64 dollar per vat.