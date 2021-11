Japan heeft recordbedrag over voor herstel uit crisis

De Japanse premier Fumio Kishida heeft aangekondigd 56 biljoen yen, omgerekend 431 miljard euro, in de op twee na grootste economie van de wereld te willen pompen. Het geld, het hoogste bedrag voor een steunpakket tot nu toe, is bedoeld om het land door de crisis te loodsen. Het nieuwe pakket is volgens de premier voldoende om het Japanse volk “een gevoel van veiligheid en hoop” te geven.

Het is de derde ronde aan steunmaatregelen die de regering in Tokio sinds het begin van de coronapandemie heeft aangekondigd. Zijn voorgangers Yoshihide Suga en Shinzo Abe kwamen vorig jaar met steunpakketten ter waarde van respectievelijk 40 biljoen en 38 biljoen yen.

“We zijn in staat geweest om economische maatregelen te nemen die de nieuwe samenleving na de pandemie zullen openen,” zei Kishida tijdens besprekingen tussen het kabinet en de coalitie. Volgens de premier loopt het steunbedrag nog verder op als andere elementen zoals leningen en het beschikbaar stellen van fondsen worden meegerekend.

Het geld wordt vermoedelijk gebruikt voor eenmalige uitkeringen aan jongeren. Ook de lonen van verplegers en verzorgend personeel gaan mogelijk omhoog. Kishida, die pas kort premier is, beloofde eerder al grote uitgaven te zullen doen om de economie aan te jagen.