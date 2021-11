Kansspelautoriteit geeft moeder Jack’s Casino onlinevergunning

De Kansspelautoriteit heeft het moederbedrijf van casinoketen Jack’s Casino een vergunning voor online gokken gegeven. De onlineversie JACKS.NL zal op korte termijn beschikbaar worden, aldus het bedrijf.

Jack’s Casino valt onder JVH gaming & entertainment group dat 85 fysieke casino’s in Nederland runt en naar eigen zeggen marktleider is. Ondernemer Jac van Ham richtte het bedrijf in 1958 op. Volgens topman Eric Olders van JVH was de vergunningverlening “een lange rit en zit”.

JACKS.NL gaat behalve speelautomaten ook live tafelspelen aanbieden, zoals roulette en blackjack. Ook komt er een breed aanbod aan sportweddenschappen.

Sinds 1 oktober is het in Nederland mogelijk om legaal online te gokken. Er zijn eerder al vergunningen verstrekt aan onder meer Holland Casino en Nederlandse Loterij, bekend van bijvoorbeeld de Staatsloterij, TOTO en Lotto. De aanbieders van onlinekansspelen zijn gebonden aan strenge regels om gokverslaving tegen te gaan.