Londen dreigt weer met intrekken afspraken over Noord-Ierland

De Britse brexitminister David Frost dreigt opnieuw de brexitafspraken over Noord-Ierland in te trekken als niet een “duurzame oplossing” voor het handelsconflict met de EU over het Britse landsdeel wordt gevonden. In een verklaring na afloop van topoverleg in Brussel stelt hij dat “er potentieel momentum” voor de oplossing van sommige problemen lijkt, maar er blijft een “aanzienlijke kloof” tussen beide kanten.

Frost ontvangt EU-commissaris Maroš Šefčovič volgende week weer in Londen om de onderhandelingen voort te zetten, zei hij. Volgens Šefčovič is het tijd dat er besluiten komen. “Het is nodig dat we naar een resultaatgerichte houding verschuiven”, zei hij.

Precies een week geleden nog bespeurde Šefčovič tevreden een “andere toon dan voorheen” bij Frost in het hoogopgelopen conflict over Noord-Ierland. “Het is essentieel dat die veranderde toon nu leidt tot gezamenlijke, tastbare oplossingen.” Vooral maatregelen om de aanvoer van medicijnen naar Noord-Ierland soepeler te laten verlopen vragen volgens hem om een urgente deal.

Noord-Ierland is na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, met instemming van Londen en Brussel, deel blijven uitmaken van de Europese interne markt. Daarom moeten nu alle goederen die vanuit Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) het eveneens Britse Noord-Ierland binnenkomen voldoen aan de Europese regels. Die afspraak blijkt onwerkbaar, stelt Londen.

Voor die regeling is gekozen zodat er na de brexit niet weer een harde grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland zou komen. In 1998 tekenden het VK en Ierland een vredesverdrag, het zogeheten Goede Vrijdagakkoord, dat een einde maakte aan jarenlang geweld tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken. Een open grens was een belangrijk onderdeel daarvan. Opnieuw een harde grens instellen zou het conflict weer kunnen doen oplaaien en is daarom taboe.

Brussel vindt dat de EU vorige maand een grote handreiking heeft gedaan met een pakket voorstellen over vermindering van onder meer de douaneformaliteiten in Noord-Ierland. Ook stelt de Europese Commissie, die onderhandelt namens de EU, vereenvoudigde keuringscriteria voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen voor. Maar Frost vindt het niet genoeg. “Een duurzame oplossing betekent dat goederen vanuit Groot-Brittannië in feite vrij naar Noord-Ierland kunnen als ze daar blijven”, vindt hij.