Nederlandse winkeliers verkochten meer in derde kwartaal

De verkoop door Nederlandse winkeliers is in het derde kwartaal gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om een toename van ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van kledingwinkels nam het sterkst toe.

Kledingwinkels verkochten in het derde kwartaal 12 procent meer. Die branche werd vorig jaar zwaar getroffen door de coronacrisis. Ook schoenenwinkels verkochten meer en zetten de afgelopen periode meer om. De non-foodsector als geheel boekte ruim 4 procent meer omzet.

Winkels die elektronica voor consumenten verkopen, boekten het afgelopen kwartaal op jaarbasis wat minder omzet. Dat was in de voorgaande twee kwartalen ook het geval.

De foodsector boekte 2 procent minder omzet doordat supermarkten minder verkochten. Bij voedingsspeciaalzaken waren de opbrengsten wel iets hoger dan een jaar eerder. Supermarkten en speciaalzaken boekten vanaf het begin van de coronacrisis hogere kwartaalomzetten vergeleken met het jaar daarvoor. Dat komt doordat klanten meer geld uitgaven aan luxere producten omdat de horeca grote delen van 2020 gesloten bleef.

De onlineverkopen van de detailhandel stegen in het derde kwartaal met 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is volgens het CBS de laagste omzetgroei in zeven jaar. De internetverkopen namen sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 2020 steeds sterk toe.