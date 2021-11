Oplopende energieprijzen jagen inflatie in Japan aan

De consumentenprijzen in Japan zijn in oktober voor de tweede maand op rij gestegen. Vooral de hogere prijzen voor energie en met name brandstof zorgden ervoor dat het leven in Japan in doorsnee iets duurder werd. Het steunpakket dat de Japanse premier Fumio Kishida aankondigde zal onder andere gebruikt worden om de oplopende brandstofkosten te beteugelen.

De prijzen exclusief die van verse voedingsmiddelen stegen op jaarbasis met 0,1 procent, meldde het Japanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat cijfer kwam overeen met de gemiddelde verwachting van analisten. De prijsstijging werd gedrukt door de lagere tarieven voor mobiele telefonie. Aan de pomp waren Japanners in doorsnee 21 procent meer kwijt in vergelijking met een jaar eerder.

De inflatie in Japan is nog altijd veel minder hoog dan die van andere economie├źn zoals de Verenigde Staten of in Europa. De stijgende olieprijzen beginnen voor Tokio evenwel een probleem te worden. De Japanse regering wil onder andere transportbedrijven en de visserij helpen met de hoge brandstofrekening.