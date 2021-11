Seat-fabriek vraagt ongevaccineerden apart te eten in kantine

De fabriek van het Spaanse automerk Seat nabij Barcelona vraagt aan ongevaccineerd personeel om apart te eten van gevaccineerde werknemers in de bedrijfskantine. Volgens het bedrijf moet zo al het personeel worden beschermd tegen het coronavirus en de operationele activiteit in de fabriek met circa 11.000 werknemers worden gewaarborgd.

Het is geen verplichting, maar een aanbeveling van het bedrijf. Vaccinatie is niet verplicht in Spanje. Seat, dochtermerk van het Duitse Volkswagen, zegt dan ook werknemers niet te kunnen dwingen apart te eten. Volgens het bedrijf is 96 procent van de werknemers in de autofabriek gevaccineerd en zijn mondmaskers op de werkvloer verplicht, behalve in de kantine.

De aanbeveling voor eten in aparte ruimtes is goedgekeurd door de vakbonden en geldt al een maand. Een vakbondsleider bij Seat zegt dat deze week vijf werknemers apart hebben gegeten.