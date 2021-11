Tegenvaller Alibaba zet beurs Hongkong onder druk

De tegenvallende handelsupdate van de Chinese webwinkelreus Alibaba deed het sentiment in Hongkong geen goed. De in Hongkong genoteerde aandelen van Alibaba verloren bijna 10 procent aan waarde. In het kielzog verloren ook andere Chinese technologiefondsen met een notering in Hongkong, zoals Baidu en Tencent. De Hang Seng-index zakte onder druk van onder andere de technologiefondsen 1,2 procent.

Alibaba kampte onder andere met corona-uitbraken en meer concurrentie. Ook de toegenomen regelgeving vanuit de Chinese overheid zat het bedrijf dwars. Op Wall Street moesten de aandelen van Alibaba het donderdag ook al ontgelden. Daar verloor het 11 procent van zijn beurswaarde.

In Japan reageerden beleggers op de aankondiging van premier Fumio Kishida die 56 biljoen yen (431 miljard euro) wil pompen in de op twee na grootste economie van de wereld om deze door de crisis te loodsen. Het nieuwe pakket is volgens de premier voldoende om het Japanse volk “een gevoel van veiligheid en hoop” te geven. Het is de derde ronde aan steunmaatregelen die de regering in Tokio sinds het begin van de pandemie heeft aangekondigd.

De Nikkei-index in Tokio ging met een winst van 0,5 procent de handel uit. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent hoger en de Kospi in Seoul steeg 0,9 procent.