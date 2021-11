Ford en Rivian gaan toch niet samen een elektrische auto maken

Autofabrikant Ford en maker van elektrische auto’s Rivian zien af van plannen om samen een elektrische auto te maken. Ford heeft meer vertrouwen gekregen in de eigen strategie en het vermogen om marktaandeel te winnen op het gebied van elektrisch rijden. De Amerikaanse automaker bouwt onder meer de Mustang Mach-E en de E-Transit.

Ford investeerde in 2019 een half miljard dollar (zo’n 443 miljoen euro) in Rivian. Zijn aandeel van 12 procent in Rivian is inmiddels bijna tien keer zoveel waard geworden. De concurrent van Tesla ging eerder deze maand naar de beurs en de beurswaarde van Rivian is al groter dan die van Ford.

Rivian wordt gezien als mogelijke rivaal van Tesla. Het bedrijf maakt behalve busjes ook een elektrische pick-uptruck. Die wordt vanaf eind dit jaar aan klanten geleverd.