Steekproef: nog steeds veel fouten op kassabon supermarkt

In veel supermarkten wijken de prijzen op de kassabon af van de prijskaartjes bij het schap, waarbij de fouten meestal in het nadeel zijn van consumenten. Dit blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond, meldt de organisatie zaterdag. Vorig jaar beloofden de supermarkten beterschap, maar “daar is weinig van terecht gekomen”, aldus de Consumentenbond.

De Consumentenbond deed onderzoek bij zeven landelijke supermarktketens (Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar) en bezocht van elke keten drie filialen. Daar werden de schapprijzen van 25 producten genoteerd en vergeleken met de prijs op de kassabon. Slechts één kassabon, bij een Aldi-filiaal, was volledig foutloos. Dat is een slechter resultaat bij een zelfde steekproef vorig jaar, toen drie bonnen foutloos bleken.

Ook bleek het aantal fouten toegenomen. In 2020 klopte bij een op de acht producten de prijs niet, dit keer ging het bij een op de zeven producten fout. Vooral bij koffie, bier en wijn ging het vaak mis, aldus de organisatie.

In de steekproef maakte Aldi de minste fouten, met slechts een op de 25 artikelen verkeerd geprijsd. Albert Heijn en Jumbo maakten de meeste fouten. Zo hadden bij Albert Heijn ruim een op de vier producten een afwijkende prijs, bij Jumbo ruim een op de vijf. Vorig jaar kwamen deze twee ketens ook al het slechts uit de steekproef van de Consumentenbond.