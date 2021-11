Adviseur centrale bank China waarschuwt voor risico ‘stagflatie’

De Chinese economie kan te maken krijgen met een periode met relatief trage groei en een buitensporig hoge stijging van de producentenprijzen. Liu Shijin, adviseur van de Chinese centrale bank waarschuwde dat een scenario van “quasi-stagflatie” zeer waarschijnlijk is. Hij wees op de zwakke vraag en benadrukte onder andere dat door de hogere producentenprijzen bedrijfswinsten onder druk komen te staan, zei hij tijdens het China Macroeconomy Forum.

De economische groei in China is na september merkbaar vertraagd. Afgaande op de huidige situatie, met name het gemiddelde groeicijfer over twee jaar, “is het zeer waarschijnlijk dat de economische groei in het vierde kwartaal onder de 4 procent zal uitkomen”, zei hij.

Liu, lid van de commissie voor monetair beleid van de Volksbank van China, stelde een “passend lang” tijdschema voor om structurele problemen aan te pakken. Dan gaat het om de schulden van lokale overheden en de problemen bij bepaalde projectontwikkelaars. Volgens hem is goed om te streven naar een “zachte landing” om de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.

Volgens de adviseur zal het moeilijk te vermijden zijn dat “sommige zeepbellen” uiteenspatten. Hij wees niet naar specifieke problemen, zoals bijvoorbeeld in de vastgoedsector, waar vele ontwikkelaars met torenhoge schulden kampen en moeite hebben om cash te genereren. Liu benadrukte dat ondanks de risico’s de hele situatie niet anders wordt.

Hij riep ook op tot meer aandacht voor het “structurele potentieel” van de economie. Daarbij wees Liu onder meer op stedelijke clusters, de digitale economie en groene ontwikkeling, die volgens hem belangrijker kunnen zijn dan macro-economisch beleid om de groei te stimuleren.