Bloomberg: investeerder KKR wil Telecom Italia overnemen

De Amerikaanse private investeerder KKR zou Telecom Italia in zijn geheel willen kopen. De investeerder zou het in moeilijkheden verkerende telecombedrijf nieuw leven in willen blazen. Daarbij moeten onder andere de netwerkactiviteiten worden afgesplitst om een solide inkomstenstroom uit gereguleerde tarieven te verkrijgen, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Het bestuur van Telecom Italia zou zondag bijeen zijn gekomen om het voorstel van KKR te bespreken. Woordvoerders van KKR en Telecom Italia weigerden tegen Bloomberg commentaar te geven. Telecom Italia verloor dit jaar al meer dan 8 procent van zijn marktwaarde. Aan het bedrijf hangt een prijskaartje van 7,4 miljard euro. Doorgaans wordt bij een overname een premie op de huidige marktwaarde betaald.

Eerder werd KKR al in verband gebracht met een overname van de glasvezeldivisie van Telecom Italia, FiberCop. De Amerikanen kochten vorig jaar een belang van 37,5 procent. Daarmee was een bedrag van krap 1,6 miljard euro gemoeid.

De toekomstplannen van KKR voor Telecom Italia zouden een alternatief zijn voor de lang besproken fusie van FiberCop met zijn kleinere, door de staat gesteunde rivaal, Open Fiber. KKR zou ook al enkele gesprekken hebben gevoerd met de Italiaanse regering over een bod op Telecom Italia.

Mediaconglomeraat Vivendi, de grootste aandeelhouder van Telecom Italia, zou teleurgesteld zijn over de prestaties van het bedrijf en heeft de druk op de algemeen directeur van Telecom Italia, Luigi Gubitosi, opgevoerd na een winstwaarschuwing in oktober. Het Franse mediaconglomeraat overweegt een tegenbod uit te brengen waarbij ook CVC Capital Partners betrokken zou kunnen zijn.