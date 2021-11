China verwacht prijzen belangrijke goederen stabiel te houden

China denkt de prijzen van voor consumenten belangrijke goederen stabiel te kunnen houden. Daarbij zal Beijing ervoor zorgen dat er voldoende voorraden zijn, schrijft het aan de staat gelinkte China Development and Reform News.

Volgens het rapport heeft China de prijsstijgingen onder controle. Het land zal om die reden niet geconfronteerd worden met een situatie waarin de kosten over de hele linie stijgen. De kosten van onder andere steenkool en andere energiebronnen zijn de laatste tijd sterk gedaald, aldus het rapport.

Verder stond in het rapport dat de omstandigheden in de Chinese economie op de lange en middellange termijn qua groei gelijk zullen zijn. Volgens auteurs zal er in het laatste deel van dit jaar en volgend jaar een ruim aanbod zijn van goederen en diensten in China’s consumentensector.

Het herstel van de Chinese economie uit de crisis wordt geremd door de opleving van het coronavirus en de strenge maatregelen om verspreiding van het virus te beteugelen. Stroomstoringen, die deels het gevolg waren van pogingen van China om de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen, zorgden daarnaast samen met de snel stijgende steenkoolprijs en problemen in de bevoorradingsketen er ook voor dat de productie van sommige fabrieken achterbleef. De laatste tijd lijkt de tweede economie van de wereld wel wat meer op stoom te zijn gekomen.