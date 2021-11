Disney World Orlando verplicht vaccinatie personeel niet meer

Walt Disney World in Orlando (Florida) verplicht werknemers niet meer om gevaccineerd te zijn. Dat bevestigde het concern na berichtgeving door het lokale tv-station Fox 35. De stap van Disney komt op het moment dat de Amerikaanse president Joe Biden juist van bedrijven met meer dan honderd werknemers eist dat personeel is gevaccineerd of wekelijks wordt getest.

Disney verplichte eerder zijn werknemers zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. De onderneming meldde in een email dat deze aanpak “de juiste is geweest”, gelet op de veiligheid en het welzijn van gasten en werknemers. Circa 90 procent van de personeelsleden zou aantoonbaar gevaccineerd zijn. Personeel dat niet is inge├źnt, moet mondkapjes dragen en afstand houden, meldde Fox 35.

Het besluit van Disney volgt enkele dagen nadat gouverneur Ron DeSantis van Florida wetgeving had ondertekend die Covid-vaccinverplichtingen door werkgevers beperkt. DeSantis is vanaf het begin van de pandemie fel gekant geweest tegen vaccin- en mondkapjesverplichtingen.

Bestuurders van Walt Disney hebben samen met die van andere bedrijven vorige maand een ontmoeting gehad met ambtenaren van het Witte Huis. Daarbij is gesproken over het vaccinatieplan van president Joe Biden voor werknemers in de private sector. De bedrijven wezen daarbij op de groeiende bezorgdheid over het vinden van geschikt personeel. Een vaccinatieplicht zou om die reden ook de problemen in de toeleveringsketen kunnen verergeren.