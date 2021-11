El Salvador wil ‘Bitcoin City’ bouwen

El Salvador is van plan om ’s werelds eerste “Bitcoin City” te bouwen. De stad zal in eerste instantie worden gefinancierd door bitcoinobligaties, aldus president Nayib Bukele. Dat betekent dat de inzet van het Centraal-Amerikaanse land op de cryptomunt wordt uitgebreid. El Salvador was in september het eerste land ter wereld dat bitcoin aanvaardde als wettig betaalmiddel.

Bukele sprak op een evenement ter afsluiting van een week om bitcoin in El Salvador te promoten. Hij zei dat de stad, die in het oosten van het land is gepland, zijn energievoorziening krijgt van een vulkaan. Verder zullen er geen belastingen worden geheven, met uitzondering van de btw.

“We beginnen met de financiering in 2022, de obligaties zullen in 2022 beschikbaar zijn,” vertelde Bukele aan een juichende menigte op het evenement. Naast de president zei Samson Mow, directeur strategie van blockchain-technologieprovider Blockstream, dat El Salvador in eerste instantie een door bitcoin gedekte obligatie van 1 miljard dollar zou uitgeven om fondsen te werven voor de geplande stad.

Bitcoin een wettig betaalmiddel maken naast de Amerikaanse dollar was een plan van Bukele. Hij hoopt ook dat meer mensen zo gebruik kunnen maken van het financiĆ«le systeem. Critici wijzen erop dat het de risico’s voor financiĆ«le instellingen groter zou kunnen maken. Ook zouden cryptomunten zoals bitcoin het witwassen van geld vergemakkelijken.