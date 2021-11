Fed overweegt snellere afbouw obligatie-opkoopprogramma

De Amerikaanse koepel van centrale banken overweegt zijn omvangrijke obligatie-opkoopprogramma sneller af te bouwen. Volgens een drietal Fed-bestuurders zal een snellere afbouw ter sprake komen tijdens de komende beleidsvergadering op 14 en 15 december. Een paar weken terug lanceerde de Federal Reserve nog een plan voor een geleidelijke afbouw.

Fed-vicevoorzitter Richard Clarida, bankgouverneur Christopher Waller en James Bullard van de Fed in St. Louis zeiden allen te denken aan een snellere steunafbouw. Daarbij werd onder andere gewezen op de “zeer sterke positie” van de Amerikaanse economie en de “verdere stijging van de inflatie”.

De snellere afbouw van het opkoopprogramma om de economie in crisistijd te ondersteunen, geeft beleidsmakers ook de kans de rente van bijna nul op te trekken. Dat kan nodig zijn om oververhitting van de economie te voorkomen.

Iets meer dan twee weken geleden kondigde de Fed aan dat het zijn maandelijkse aankopen van activa ter waarde van 120 miljard dollar zou gaan afbouwen. Dit proces zou medio 2022 voltooid moeten zijn. Komende week worden de notulen van die beleidsvergadering van november, waar dat is beslist, openbaar. Mogelijk geven die meer inzicht in de gedachtegang van de Fed. Belangrijk daarbij is de impact van de inflatie.

De consumentenprijzen in de VS stegen in oktober met 6,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral voor auto’s, voedsel, benzine, elektriciteit en stookolie moest meer worden betaald. Verder was het cijfer over de banenmarkt beter dan verwacht. Fed-baas Jerome Powell zei begin november de markten niet te willen verrassen met een wijziging van beleid.

De discussie over verdere versoepelingen wordt bemoeilijkt doordat de termijn van een aantal Fed-bestuurders afloopt. Ook de eerste termijn van Powell komt in februari ten einde. President Joe Biden moet nog altijd over een eventuele nieuwe termijn voor Powell beslissen. Ook Lael Brainard wordt genoemd als opvolger. Een keuze voor Brainard zou volgens kenners kunnen betekenen dat de Fed nog voorzichtiger wordt met het verhogen van de rente. De keuze van Biden wordt komende week verwacht.