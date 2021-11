Krant: curator bouwconcern Carillion dient claim in tegen KPMG

De Britse overheidsinstantie die belast is met de afwikkeling van het faillissement van bouwconcern Carillion heeft bij het hooggerechtshof in Londen een claim ingediend tegen accountant KPMG. Dat schrijft de Britse krant Sunday Times.

De curator beschuldigt KPMG van nalatigheid bij het controleren van de boeken van de Britse aannemer. In het bijzonder gaat het om de controle op tientallen miljoenen aan dividenden en adviesvergoedingen die tussen 2014 en 2017 werden betaald, meldde de krant. De details van de juridische claim zullen naar verwachting voor het einde van het jaar openbaar worden gemaakt.

Volgens KPMG is de leiding van Carillion als enige verantwoordelijk voor het falen. De accountantsorganisatie wijst erop dat bestuur en management de strategie hebben bepaald en voor de uitvoering ervan verantwoordelijk waren, zo meldt de krant op basis van ingewijden bij KPMG. De accountantsorganisatie kreeg 29 miljoen pond (35 miljoen euro) betaald om Carillion gedurende negentien jaar te controleren en zette negen maanden voor de ineenstorting nog een handtekening onder de rekeningen van het bedrijf.

De Britse toezichthouder opende eerder al een onderzoek na de ineenstorting van Carillion in 2018. De beschuldiging van wangedrag gaat onder andere om het verstrekken van “naar verluidt valse en/of misleidende informatie” door KPMG toen de toezichthouder diens controle van Carillion in 2016 inspecteerde. De toezichthouder benadrukte dat in de klacht niet wordt beweerd dat de audits zelf niet naar behoren waren voorbereid. Een tuchtcollege houdt op 10 januari volgend jaar een hoorzitting over de klacht.