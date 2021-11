Samsung maakt snel locatie Amerikaanse chipfabriek bekend

De Zuid-Koreaanse techonderneming Samsung maakt komende week bekend waar het in de Verenigde Staten een nieuwe chipfabriek zal neerzetten. Dat zal gebeuren op het moment dat topman van Samsung Lee Jae-yong terug is van zijn bezoek aan Canada en de VS, meldt het Koreaanse Yonhap News op basis van ingewijden bij Samsung.

Lee had onder andere een ontmoeting met ambtenaren van het Witte Huis om te praten over manieren om de wereldwijde tekorten aan chips op te lossen. Daarnaast ging het over eventuele steun voor de techgigant als het een fabriek bouwt in de VS, aldus Yonhap. Met de realisatie van de Amerikaanse fabriek voor de productie van geavanceerde chips is een bedrag van 17 miljard dollar gemoeid.

Lee vertrok op 14 november voor zijn eerste overzeese zakenreis sinds zijn voorwaardelijke vrijlating uit de gevangenis in augustus. Hij zat gevangen vanwege corruptie. Tijdens zijn reis had hij een ontmoetingen met topbestuurders van onder andere techbedrijven Microsoft en Amazon.

Lee bekleedt bij Samsung formeel de positie van vicevoorzitter. Zijn vader Lee Kun-hee was tot zijn dood de eigenlijke voorzitter. Die zat eerder ook al in de gevangenis vanwege corruptie. Door de gevangenisstraf van Lee groeide de bezorgdheid over belangrijke strategische beslissingen die vanwege zijn afwezigheid niet genomen konden worden.