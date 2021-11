Aandacht voor telecomsector op beurzen na bod op Telecom Italia

De telecomsector staat maandag in de schijnwerpers op de Europese beurzen door overnamenieuws in de sector. Het Italiaanse telecomconcern Telecom Italia bevestigde dat de Amerikaanse private investeerder KKR het bedrijf wil overnemen voor 10,8 miljard euro. De beurshandel staat deze week verder in het teken van de ontwikkelingen bij de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering zal vrijgeven. Ook neemt president Joe Biden deze week een besluit over het voorzitterschap bij de centrale bank.

De termijn van huidig Fed-voorzitter Jerome Powell loopt in februari af en Biden moet een besluit nemen of Powell wordt herbenoemd voor een tweede termijn. Fed-bestuurder Lael Brainard wordt ook als kanshebber gezien voor het voorzitterschap van de Amerikaanse centrale bank. Minister van Financiƫn Janet Yellen heeft volgens ingewijden tegen het Witte Huis gezegd dat Brainard een geschikte kandidaat zou zijn, maar dat ze een herbenoeming van Powell steunt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste volle handelsweek van november. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine plussen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent hoger.

Investeerder KKR wil het in moeilijkheden verkerende Telecom Italia nieuw leven in blazen. Volgens het Italiaanse telecombedrijf gaat het om een vriendschappelijk overnamebod. De mogelijke overname heeft de goedkeuring van het bestuur nodig. Het bod biedt een premie van 46 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op vrijdag.

Op het Damrak kwam Prosus met volledige halfjaarcijfers. De techinvesteerder, die vorige week al een handelsupdate gaf, boekte in de afgelopen zes maanden flink meer omzet. Prosus liet afgelopen week al weten een flinke winststijging te hebben geboekt dankzij de verkoop van een deel van zijn belang in het Chinese internetconcern Tencent. Ook Retail Estates opende de boeken. Het vastgoedbedrijf zag de winst in de afgelopen zes maanden stijgen en bevestigde volledig te zijn hersteld van de coronacrisis.

De euro was 1,1265 dollar waard, tegen 1,1318 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen licht omlaag na de forse daling van voor het weekeinde. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 75,83 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 78,64 dollar per vat.