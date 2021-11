Belgische arbeidsinspectie zet slot op depot PostNL bij Antwerpen

De Belgische arbeidsinspectie en de douane hebben een depot van PostNL vlak bij Antwerpen gesloten. Daar werd na een inval geconstateerd dat er sprake was van inbreuk op de regels. Het ging onder meer om tien gevallen van zwartwerken. Ook de inhoud van pakketten is onderzocht.

Het depot in Wommelgem, bij Antwerpen, is tot nader order dicht. Daardoor konden maandag ongeveer 5 procent van de pakjes in België niet bezorgd worden, wat neerkomt op duizenden pakketten. PostNL zegt het netwerk aan te passen waardoor dinsdag de bezorging wel weer zoals gepland kan worden uitgevoerd. Dit kan mogelijk wel tot lokale vertragingen leiden.

De Belgische arbeidsinspectie viel maandag drie depots van PostNL binnen. Behalve in Wommelgem werd onderzoek gedaan in Mechelen en Ardooie, maar daar was alles in orde. Bij PostNL werden in België eerder dit jaar na invallen ook al overtredingen geconstateerd.

Begin mei werd bekend dat het Mechelse arbeidsauditoraat PostNL en ook GLS onderzocht, samen met de onderaannemers met wie ze ‘wurgcontracten’ zouden sluiten. Chauffeurs zouden in slechte omstandigheden moeten werken en onderbetaald worden. In september volgend jaar begint een proces in de rechtbank vanwege allerlei wantoestanden.

PostNL België is onderdeel van PostNL. Het concern heeft negen pakkettendepots in België. De problemen daar hebben geen gevolgen voor de Nederlandse markt. Op het depot in Wommelgem worden geen pakketten voor Nederlandse klanten behandeld, geeft een woordvoerder van het postbedrijf aan.