Bundesbank ziet piek Duitse inflatie net onder 6 procent

De inflatie in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, kan in november mogelijk hoger uitvallen dan eerder werd voorspeld. In het maandelijkse rapport waarschuwde de Bundesbank voor een mogelijke inflatiepiek deze maand van net iets minder dan 6 procent. Eerder werd uitgegaan van een piek van 5 procent. De Duitse centrale bank blijft wel bij de voorspelling dat de inflatie in de komende maanden weer zal afnemen, in lijn met de verwachtingen van de Europese Centrale Bank (ECB).

De geldontwaarding in Duitsland kwam in oktober al uit op het hoogste niveau in 28 jaar, vooral als gevolg van stijgende energieprijzen. Naast de hogere energierekening nemen de prijzen in Duitsland over de hele linie toe, mede door het na-ijleffect van de tijdelijke btw-verlaging vorig jaar, die begin dit jaar werd teruggedraaid. Volgens de Bundesbank is ongeveer 1,5 procentpunt van de inflatie het gevolg van de btw-verlaging en de zeer lage prijzen voor vliegtickets en andere reisgerelateerde diensten in 2020. De centrale bank ziet het na-ijleffect van de btw-verlaging in januari verdwijnen en het reisgerelateerde element in december dit jaar.

Hoewel de Bundesbank verwacht dat de inflatie de komende tijd zal afnemen, zal deze in Duitsland mogelijk nog voor langere tijd boven de 3 procent kunnen blijven liggen. Voor de kerninflatie, exclusief de sterk schommelende energie- en voedselprijzen, zijn volgens de bank percentages van boven de 2 procent denkbaar. De Bundesbank benadrukte ook dat de sterke stijging van de gasprijzen “waarschijnlijk pas na de jaarwisseling wordt doorberekend aan consumenten”.

De druk in Duitsland, waar inflatie een gevoelig onderwerp is, op de ECB om de sterke prijsstijgingen te beteugelen, zal naar verwachting toenemen. In de afgelopen tijd uitte de populaire krant Bild al kritiek op het monetaire beleid van de ECB. Ook een groep belangrijke adviseurs van bondskanselier Angela Merkel vindt dat de ECB-beleidsmakers een exitstrategie van de coronasteun moeten formuleren. De oproep, die eerder deze maand werd gedaan, komt tegen de achtergrond van complexe coalitiebesprekingen in Berlijn om de vertrekkende bondskanselier te vervangen. In de coalitie-onderhandelingen wordt onder meer gesproken over een verhoging van het minimumloon in Duitsland tot 12 euro per uur tegen eind 2022. Een dergelijke verhoging zou volgens de Bundesbank leiden tot een verdere inflatiedruk.