Chipbedrijven helpen Nikkei aan kleine winst, oliebedrijven dalen

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht hoger gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De zorgen over het coronavirus zorgden daarbij voor terughoudendheid na een nieuwe lockdown in Oostenrijk en strengere coronamaatregelen in Duitsland. De oliebedrijven stonden onder druk door de vrees dat de vraag naar olie zal dalen door nieuwe reisbeperkingen vanwege het coronavirus.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 29.774,11 punten. De maker van apparatuur om chips te testen Advantest klom bijna 1 procent. Staalconcern Japan Steel Works was de sterkste stijger in de Nikkei met een winst van dik 6 procent. Inpex, het grootste oliebedrijf van Japan, zakte bijna 5 procent na berichten dat Japan de oliereserves wil inzetten om de olieprijs te drukken. Ook de luchtvaartmaatschappijen en spoorwegbedrijven stonden onder druk door de vrees voor strenge coronamaatregelen.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent. Maaltijdbezorger Meituan, die later deze week met kwartaalcijfers komt, zakte 3,6 procent. Webwinkel JD.com en internetbedrijf Netease wonnen 1,8 en 3 procent na bekendmaking dat beide bedrijven per 6 december worden opgenomen in de Hang Seng-index. Evergrande verloor 1,8 procent. Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern verliest zijn plek in de China Enterprise Index van de Hongkongse beurs. China Evergrande New Energy Vehicle Group daalde 1,4 procent. De divisie van elektrische voertuigen van Evergrande verkocht 900 miljoen aandelen tegen een korting om geld op te halen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven voor de negentiende maand op rij ongewijzigd te laten. In het laatste kwartaalrapport liet de centrale bank wel doorschemeren in de komende tijd waarschijnlijk meer steunmaatregelen te zullen nemen om het economische herstel aan te jagen.