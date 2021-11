Europees consumentenvertrouwen maakt duikeling

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is deze maand duidelijk gedaald, meldt de Europese Commissie. Te midden van oplopende aantallen coronabesmettingen in veel landen en daarbij behorende extra maatregelen werden huishoudens negatiever. Eerder maandag bleek ook het Nederlandse consumentenvertrouwen al flink gedaald.

De graadmeter waarmee de Europese Commissie het vertrouwen meet voor de eurozone ging 2 punten omlaag tot min 6,8. Daarmee is die weer dicht bij het niveau van voor de coronacrisis, terwijl het vertrouwen een groot deel van dit jaar juist duidelijk hoger was. De stand van min 6,8 is nog altijd wel hoger dan het langjarige gemiddelde dat rond min 10 ligt.

Voor de hele EU was er een daling van 2,1 punten tot min 8,2. Die stand is net weer iets lager dan het niveau van voor de coronacrisis.