Fed-voorzitter Powell krijgt toch tweede termijn

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell krijgt een tweede termijn van de Amerikaanse president Joe Biden. Ondanks aanhoudende geruchten dat Biden voor een nieuwe president voor de Amerikaanse koepel van centrale banken zou gaan, besloot die toch opnieuw voor Powell te kiezen. Lael Brainard, die veelvuldig genoemd werd als mogelijke opvolger van Powell, wordt benoemd tot vicevoorzitter.

Powell werd in februari 2018 door voormalig president Donald Trump benoemd als voorzitter van de Fed. Hij volgde Janet Yellen, inmiddels minister van Financiƫn, op. Zij kreeg geen tweede termijn, wat destijds als opmerkelijk werd gezien.

Brainard, die vooral voor de linkervleugel van de Democratische Partij een gedroomde kandidaat was, wordt dus de nieuwe vice-president. Zij volgt Richard Clarida op, die door handel in aandelen in opspraak was geraakt. Hij stak geld in een aandelenfonds een dag voordat Powell de Fed-respons op de coronacrisis bekendmaakte. Volgens Clarida was dat een al veel langer geplande transactie, maar het leidde vorige maand tot vragen van Elizabeth Warren, Democratisch senator namens de staat Massachusetts.

Warren meende dat ook Powell door het toestaan van dergelijke transacties niet meer zuiver was en was een van de grootste pleitbezorgers van Brainard. De Fed heeft inmiddels de regels voor handel in aandelen door de eigen bestuurders aangescherpt.