Japan kan strategische olievoorraden vrijgeven tegen hoge prijzen

De Japanse overheid zou van plan zijn om olie uit de strategische voorraden vrij te geven om zo de hoge prijzen tegen te gaan. Volgens bronnen bij de Japanse regering is daarvoor een verzoek gekomen van de Verenigde Staten die zelf ook de strategische oliereserves willen gaan aanspreken.

Het zou voor het eerst zijn dat de Japan die staatsvoorraden zou vrijgeven. Volgens de Japanse wet mogen die reserves alleen in geval van noodgevallen zoals natuurrampen worden aangesproken. Maar volgens de Japanse nieuwszender Asahi liggen de olievoorraden nu boven de wettelijke minimumeisen en vindt de overheid dat die overtollige olievaten wel op de markt gebracht moeten kunnen worden. “We hebben geen keus, we moeten iets doen”, aldus een van de bronnen tegen persbureau Reuters.

Naar verluidt kan ook China strategische olievoorraden vrij gaan geven. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping zouden hier vorige week over gesproken hebben. Olie-alliantie OPEC+ heeft tot dusver geweigerd om nog meer olie te gaan produceren, ondanks oproepen daartoe van de VS, China, Japan en India.

De olieprijzen gaan nu al wel een tijd omlaag, door de speculaties over de oliereserves. Vrijdag lieten de prijzen nog minnen van meer dan 3 procent zien, ook vanwege zorgen over nieuwe reisbeperkingen tegen het coronavirus nu er steeds meer strenge maatregelen in Europa komen en Oostenrijk in een nieuwe lockdown gaat.

Maandagochtend noteerde de prijs van Amerikaanse olie op 76,01 dollar per vat (van 159 liter). Brentolie kostte 78,83 dollar per vat. Dat zijn de laagste niveaus in ongeveer zeven weken.