Moeder British Airways merkt herstel trans-Atlantische boekingen

Bij de maatschappijen van luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van bijvoorbeeld British Airways en Iberia, zit het aantal boekingen voor vluchten over de Atlantische Oceaan al bijna weer op het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Dat heeft de topman van IAG, Luis Gallego, gezegd op een luchtvaartconferentie.

Eerder deze maand openden de Verenigde Staten weer hun landsgrenzen voor reizigers die volledig zijn gevaccineerd. Daardoor is de vraag naar trans-Atlantische vluchten flink toegenomen, aldus Gallego. Hij gaf ook aan dat zijn bedrijf bezig is met het herstel, maar het zou wel geleidelijk gaan. Gallego rekent er over de gehele linie op dat het vliegverkeer tegen 2023 weer op het niveau van voor de pandemie zit.

IAG is niet het enige bedrijf dat profiteert van de Amerikaanse openstelling voor gevaccineerden. Enkele weken geleden gaf KLM al aan dat het aantal nieuwe boekingen voor vliegtickets naar de Verenigde Staten meer dan verdriedubbeld was. De Nederlandse maatschappij noemde daarbij geen specifieke boekingcijfers.

In de VS gold sinds het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar een streng inreisbeleid, waardoor een Amerikaans paspoort of verblijfsvergunning in vrijwel alle gevallen de voorwaarde was om naar het land te kunnen gaan. Vandaar dat de keuze van Washington om een ander beleid te gaan voeren voor de luchtvaart zo’n spurt in de vraag naar vliegtickets heeft opgeleverd. Reizigers moeten voor de vlucht naast een vaccinatiebewijs wel nog een negatieve coronatestuitslag laten zien. Alleen een test voldoet niet. De test moet niet langer dan 72 uur voor aankomst zijn afgenomen. Ook moeten reizigers desgevraagd delen met wie ze contact hebben gehad.