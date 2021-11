Nieuwe ronde stakingen in metaalsector

Over het hele land verspreid krijgen metaalbedrijven ook maandag te maken met stakingen door ontevreden personeel. Volgens vakbonden CNV en FNV zal onder andere in de regio Utrecht en Amersfoort en in Friesland actie worden gevoerd in een roep om betere arbeidsvoorwaarden als onderdeel van een nieuwe cao.

Ook vorige week werd in meerdere regio’s gestaakt. Zo legden onder andere metaalmedewerkers in Zuid- en Noord-Holland en Groningen het werk voor 24 uur neer. De stakers willen onder andere een loonsverhoging. Verder maken de werknemers zich zorgen om de vele openstaande vacatures.

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, liet meermaals weten de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog.