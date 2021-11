Philips en Adyen slepen AEX omlaag, KPN flink hoger

De AEX-index in Amsterdam is maandag met een min gesloten. Zwaargewichten Philips en Adyen werden lager gezet en trokken de beursgraadmeter mee naar beneden. KPN stond juist stevig hoger vanwege het nieuws dat de investeerder KKR interesse heeft om Telecom Italia over te nemen voor bijna 11 miljard euro. Door heel Europa werden telecombedrijven hoger gezet.

Verder reageerden beleggers positief op het nieuws dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell nog een termijn aanblijft. Na lang twijfelen besloot de Amerikaanse president Joe Biden daartoe. Lael Brainard werd veelvuldig genoemd werd als mogelijke voorzitter van de Fed, maar zij moest genoegen nemen met de positie van vicevoorzitter.

KPN steeg 3,7 procent op het overnamebericht over Telecom Italia. Dat laatste bedrijf ging in Milaan zelf met meer dan 30 procent omhoog. Het Franse mediaconcern Vivendi, dat een groot belang heeft in Telecom Italia, won 2 procent in Parijs. Ook Deutsche Telekom (plus 2,5 procent in Frankfurt) en Vodafone (plus 3,2 procent in Londen) deden het goed. Beleggers houden al langer rekening met een verdere consolidatieslag in de telecomsector.

De AEX werd verder sterk beïnvloed door Adyen en Philips die respectievelijk 6 en 5,4 procent verloren. Adyen en andere betalingsdienstverleners als CM.com, dat 6 procent daalde bij de kleinere bedrijven, hadden last van de angst dat door coronamaatregelen er weer minder betalingen bij bijvoorbeeld musea en concerten kunnen worden verwerkt. Philips zet zijn val voort na een Amerikaans FDA-rapport van anderhalve week geleden. Beleggers zijn bang dat het medisch technologiebedrijf veel meer geld moet uitgeven om de problemen met slaapapneusystemen op te lossen. Ook maaltijdbezorgerJust Eat Takeaway werd flink lager gezet (min 5 procent).

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent lager op 815,34 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1072,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Die in Londen ging juist 0,4 procent omhoog.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegen 1,1318 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 77,11 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer, op 79,92 dollar per vat. Een dreigement van de olieproducerende landen in OPEC+ dat het bij het vrijgeven van oliereserves door onder meer de Verenigde Staten, Japan en India mogelijk zijn eigen productie aanpast stutte de prijzen.