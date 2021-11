Uber Eats laat klanten wiet bestellen in Canada

Taxi- en maaltijdbezorgingsbedrijf Uber geeft Canadese klanten de mogelijkheid om wiet te bestellen en vervolgens in de winkel op te halen. Dat kan vanaf maandag met Uber Eats in onder meer de stad Toronto. Het was al mogelijk om sterke drank te laten bezorgen, net als in Nederland.

Volgens Uber zal de samenwerking met de Canadese wietproducent Tokyo Smoke ervoor zorgen dat volwassen legaal veilige cannabis kunnen kopen. Ook zal het volgens de maaltijdbezorger bijdragen aan het bestrijden van de illegale markt.

Uber liet al eerder weten dat het zich wilde richten op de snelgroeiende cannabismarkt. Topman Dara Khosrowshahi zei al in april dat het bedrijf overweegt wiet aan huis te bezorgen in de Verenigde Staten wanneer de wet dat toestaat.