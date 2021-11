Verplichte aanleg laadpalen voor auto bij Britse nieuwbouw

In het Verenigd Koninkrijk wordt het volgend jaar bij nieuwbouwplannen verplicht om ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren. Dat staat in een nieuwe wet die premier Boris Johnson later op maandag zal aankondigen.

Volgens Johnson zal de nieuwe regel ervoor zorgen dat er in aanloop naar 2030 jaarlijks 145.000 nieuwe oplaadpunten extra ge├»nstalleerd zullen worden. Vanaf dat jaar wordt de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor in het land verboden.

De verplichte laadpaal geldt niet alleen bij de nieuwbouw van woningen, maar ook bijvoorbeeld bij nieuwe kantoren en supermarkten. Verder geldt de wet ook bij renovatie van gebouwen waarbij er meer dan tien parkeerplaatsen worden overgehouden.

Johnson zal de wetgeving bekendmaken in een toespraak op de jaarlijkse conferentie van de Confederation of British Industry. Het aanjagen van investeringen in infrastructuur om een overgang naar elektrisch rijden te vergemakkelijken is een van de speerpunten in de verduurzamingsslag waar de Britse regering voor staat.