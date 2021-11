Verschillende sectoren willen meer coronasteun van overheid

Verschillende bedrijfstakken willen dat het kabinet meer coronasteun geeft. Zo stuurden de brancheverenigingen voor beveiligers, contractcateraars en verhuizers gezamenlijk een brandbrief naar Den Haag waarin ze waarschuwen voor financiële problemen in hun sectoren en vragen om al hun omzetverlies vergoed te krijgen. Reiskoepel ANVR wil ook financiële steun als landen buiten Europa vrijwel allemaal een oranje reisadvies houden.

De brancheverenigingen voor beveiligers, cateraars en verhuizers geven aan dat ze door de laatste coronamaatregelen, waardoor bijvoorbeeld veel evenementen niet door kunnen gaan, veel omzetverlies lijden. Tegelijkertijd is er geen steun voor het aanhouden van personeel nu de NOW-regeling is afgeschaft en is de tegemoetkoming voor de vaste lasten beperkt tot 85 procent.

“Als er geen compensatie komt voor de arbeidskosten, moeten wij onze mensen laten gaan en krijgen we ze niet meer terug als het weer beter gaat”, zegt voorzitter Ard van der Steur van De Nederlandse Veiligheidsbranche. Volgens hem heeft dat “grote gevolgen voor het voortbestaan van specifieke sectoren in onze bedrijfstak”.

Ook de ANVR roept op tot meer steun, of het aanpassen van de reisadviezen. Als reizen buiten Europa weer mogelijk wordt, kunnen reisorganisaties namelijk weer ondernemen, stelt de koepel. Zolang dat echter niet kan is steun noodzakelijk. Het kabinet meent volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam dat de steun marktverstorend zou werken nu bedrijven weer hersteld zijn. “Dat geldt wellicht voor veel bedrijven, maar zeker nog niet voor de reissector.”

Eerder zeiden ook andere sectoren als de horeca al dat de steun die het kabinet nu biedt onvoldoende is.