Videovergaderdienst Zoom verrast met positieve vooruitzichten

Videovergaderdienst Zoom Video denkt in het slotkwartaal van zijn gebroken boekjaar evenveel omzet te boeken als in het afgelopen derde kwartaal. In die periode, die voor Zoom eind oktober ten einde kwam, tikten de verkopen de 1,05 miljard dollar aan. Dat is omgerekend zo’n 935 miljoen euro.

De verwachting voor het vierde kwartaal was daarmee iets positiever dan die van analisten. Daarmee geeft Zoom aan dat het ook nu de wereld grotendeels terugkeerde naar ‘normaal’ nog een veelgebruikte dienst levert. En dat terwijl het toch steeds meer concurrentie ondervond van grote bedrijven als Microsoft en Google.

Beleggers keerden zich dit jaar deels af van pandemie-aandelen zoals Zoom, dat 30 procent minder waard werd. Het bedrijf groeit echter nog stevig door. In het derde kwartaal ging de omzet met 35 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst viel zo’n twee derde hoger uit op ruim 340 miljoen dollar.