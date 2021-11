Wall Street begint licht hoger aan verkorte handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan een verkorte handelsweek. Wall Street blijft donderdag dicht voor Thanksgiving Day en op vrijdag, Black Friday, wordt een halve dag gehandeld door beleggers in de Verenigde Staten. De aandacht zal deze week onder meer uitgaan naar notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en de herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. Ook de verdere ontwikkelingen rond de strikte coronamaatregelen in Europa blijven in de belangstelling staan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 35.753 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,5 procent tot 4722 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 16.141 punten.

President Joe Biden maakte maandag bekend dat huidig Fed-voorzitter Jerome Powell een nieuwe termijn krijgt. Dat was lange tijd niet zeker en ook Lael Brainard werd genoemd als kandidaat voor de hoogste functie binnen de Amerikaanse centrale bank. Zij wordt door Biden benoemd tot vicevoorzitter. Biden geeft dinsdag ook een toespraak over de economie en manieren om de hoge inflatie te bestrijden.

Gamesproducent Activision Blizzard, bekend van onder meer Call of Duty en World of Warcraft, zakte 1,4 procent. Topman Bobby Kotick overweegt af te treden als het hem niet lukt de bedrijfscultuur bij het bedrijf te veranderen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Bij het bedrijf zou jarenlang sprake zijn geweest van seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook Kotick zou daarvan hebben geweten.

Clouddienstverlener Vonage was een opvallende stijger met een winst van haast 25 procent na het nieuws dat het bedrijf voor 6,2 miljard dollar wordt overgenomen door de Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson. Ruimtevaartbedrijf Astra Space sprong zo’n 39 procent omhoog. De onderneming heeft afgelopen weekend voor het eerst succesvol een raket de ruimte in gestuurd.

De producent van energiedrankjes Monster Beverage (plus 0,4 procent) stond eveneens in de schijnwerpers. Naar verluidt voert het bedrijf fusiegesprekken met drankenconcern Constellation Brands (min 1,4 procent). De gezamenlijke marktwaarde van die bedrijven bedraagt circa 92 miljard dollar.