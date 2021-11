Woningprijzen in oktober net zoveel gestegen als in september

Bestaande koopwoningen zijn in oktober ongeveer net zoveel in prijs omhoog gegaan als in september. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster zagen de prijzen stijgen met ruim 18 procent vergeleken met een jaar eerder. Voor de vierde maand op rij wisselden duidelijk minder woningen van eigenaar.

De woningprijzen bereikten halverwege 2013 een dieptepunt en vertonen sindsdien een stijgende trend. Vanaf begin dit jaar gingen de huizenprijzen steeds weer harder omhoog dan een maand eerder. In oktober kwam daar een einde aan en was de prijsstijging ten opzichte van vorig jaar zelfs iets lager dan in september.

In de afgelopen maand werden ruim 16.000 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is een daling van zo’n 27 procent ten opzichte van oktober 2020. Eind 2018 kwam de daling van het aantal transacties voor het laatst hierbij in de buurt.

Eerder deze maand meldden onder meer TU Delft en De Hypotheekshop dat niet eerder zo weinig woningen te koop hebben gestaan als in het afgelopen kwartaal. Dat komt volgens de onderzoekers ook door het lage aanbod van nieuwbouwwoningen. Daardoor hebben mensen weinig opties om door te stromen en zetten ze hun huis dus niet te koop.