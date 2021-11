Bedrijfsleven dringt aan op actieplannen tegen criminaliteit

Voor de aanpak van bedrijfseconomische criminaliteit en cybercrime zijn meerjarige actieplannen nodig. Daarvoor pleiten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Zo’n ‘deltaplan’ zou bijvoorbeeld moeten leiden tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, wat weer zou moeten zorgen voor een hogere pakkans bij criminele praktijken. Bedrijven zouden ook veel sneller geïnformeerd moeten worden over kwetsbare of gehackte ICT-systemen.

Maar hiervoor zijn volgens de werkgevers wel investeringen nodig, ook bij politie en justitie. Ze dringen erop aan dat het financiële plaatje van dit soort plannen meerdere kabinetsperioden zal beslaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland doen hun oproep met het oog op de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer. Die staat deze week op de agenda. De werkgevers dringen hiervoor ook aan op een schuldeisersregeling gericht op corona. Via een snelle scan zou dan vastgesteld kunnen worden of schulden het gevolg zijn van de coronacrisis, en of de onderneming nog levensvatbaar is na een sanering. Wanneer dat het geval is, dan kan er als het aan de ondernemers ligt onderhands een akkoord met schuldeisers worden opgesteld.