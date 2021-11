Best Buy en Zoom Video in de uitverkoop op Wall Street

Videovergaderdienst Zoom Video Communications en winkelketen Best Buy gingen dinsdag op Wall Street in de uitverkoop. De handelsupdates van beide bedrijven vielen duidelijk niet goed bij beleggers. Verder stonden techaandelen in New York net als een dag eerder onder druk, vooral door opgelopen rentes. Hogere rentes worden voor snelgroeiende bedrijven zoals techfondsen vaak als negatief gezien. Toekomstige winsten lijken daardoor minder aantrekkelijk.

De rentes liepen op na de aankondiging van president Joe Biden dat Jerome Powell mag aanblijven voor een tweede termijn als baas van de centralebankenkoepel Federal Reserve. Zijn herbenoeming leidde tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu mogelijk sneller afgebouwd zouden kunnen worden.

Zoom Video kelderde bijna 15 procent. De groei van Zoom is aan het afzwakken nu steeds meer mensen weer op kantoor werken in plaats van thuis. Daardoor wordt minder vaak gebruikgemaakt van de onlinevergaderdiensten van de onderneming dan voorheen. Best Buy werd meer dan 12 procent lager gezet. De verwachting voor de verkoop in de feestdagenperiode viel lager uit dan analisten hadden verwacht. Volgens Best Buy kunnen er tekorten aan bepaalde elektronische producten zijn. Verder heeft het bedrijf steeds vaker last van georganiseerde criminelen die winkels en depots leegroven.

Kledingverkoper Urban Outfitters kreeg met zijn resultaten de handen van investeerders evenmin op elkaar en dook bijna 10 procent in het rood. Dat gold ook voor branchegenoot Abercrombie & Fitch (min 12,6 procent).

Apple won 0,2 procent. Het techconcern heeft een aanklacht ingediend tegen het Israƫlische NSO Group dat in opdracht van overheden iPhones hackt zodat de apparaten kunnen worden uitgelezen.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,6 procent in de plus op 35.813,80 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4690,70 punten. Technologiegraadmeter Nasdag verloor 0,5 procent tot 15.775,14 punten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 78,74 dollar. Brentolie werd 3,6 procent duurder op 82,53 dollar per vat. Verschillende landen, waaronder de VS kondigden aan de oliereserves aan te boren om krapte op de markt tegen te gaan. De hoeveelheid olie die wordt vrijgemaakt was minder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.