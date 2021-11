Economische activiteit eurozone iets sterker in november

De groei van de economische activiteit in de eurozone is in november iets sterker uitgevallen dan een maand eerder, meldt de Britse marktonderzoeker IHS Markit. Wel zijn bedrijven een stuk voorzichtiger geworden over de toekomst door de opleving van het coronavirus in Europa en de nieuwe strikte maatregelen in landen tegen de pandemie. Ook blijven ondernemingen kampen met de problemen in de leveringsketen en de hoge grondstoffenprijzen.

De samengestelde inkoopmanagersindex van Markit, die de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in het eurogebied meet, steeg volgens een voorlopige schatting naar een stand van 55,8. In oktober was dat nog 54,2. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Het is voor het eerst in vier maanden dat die index een stijging laat zien.

Volgens Markit was zowel in de dienstensector als in de industrie een sterkere groei te zien. De groei van de industrie werd wel geremd door de zwakkere autoproductie vanwege de aanhoudende tekorten aan chips, waardoor autofabrieken stilgelegd werden. In de dienstensector had de reis- en vrijetijdsbranche last van de stijgende aantallen coronabesmettingen, aldus Markit.

Het ondernemersvertrouwen is volgens Markit naar het laagste niveau gedaald sinds januari. Hoofdeconoom Chris Williamson van de marktonderzoeker zegt in een toelichting dat de economische groei in het vierde kwartaal waarschijnlijk zal afzwakken, zeker nu het stijgende aantal coronabesmettingen en de lockdownmaatregelen voor hernieuwde economische verstoringen lijken te gaan zorgen in december.

In het Verenigd Koninkrijk lag de economische bedrijvigheid in november op een vrijwel gelijk niveau als in oktober. De kosten van het Britse bedrijfsleven voor inkoop van materialen, energie en lonen van werknemers stegen volgens Markit naar een nieuw recordniveau. Die hogere kosten worden doorberekend aan afnemers, waardoor de inflatie wordt aangejaagd. Markit zegt dat het “licht op groen staat” voor een renteverhoging in het Verenigd Koninkrijk in december om die hoge inflatie tegen te gaan.