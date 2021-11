Europese beleggers kijken uit naar macro-economische cijfers

Op de Europese beursvloeren gaat de aandacht dinsdag voornamelijk uit naar een reeks nieuwe macro-economische cijfers. Die moeten beleggers een beter beeld geven over hoe grote economieën er voorstaan, nu het coronavirus weer oplaait en zomaar voor nieuwe economische ontwrichting zou kunnen zorgen. Ook zal de markt waarschijnlijk de olieprijzen scherp in de gaten houden. Die gaan omlaag door nieuwsontwikkelingen in de Verenigde Staten.

Onderzoeker Markit komt in de loop van de dag met voorlopige cijfers over de dienstensector en de industrie over de maand november in grote economieën, zoals de Duitse, Amerikaanse en Europese. Ook al het nieuws over de verdere verspreiding van het coronavirus en nieuwe maatregelen van landen om de besmettingen in te dammen, liggen onder een vergrootglas.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren lager te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met minnen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Daar leidde de herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu wel eens sneller afgebouwd zouden kunnen worden dan anders het geval zou zijn geweest.

Op het Damrak kwam houtveredelaar Accsys nog met cijfers naar buiten. Ook is bekend geworden dat Shell van plan is om een fabriek voor biobrandstoffen te bouwen in Singapore. Dat moet het bedrijf helpen zijn doelstelling voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot te halen. Verder was het rustig wat betreft bedrijfsnieuws in Amsterdam.

Elders in Europa lieten het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies en het Italiaanse Eni weten dat ze miljarden dollars willen investeren in het al jarenlang door burgeroorlog en conflicten geplaagde Libië.

De olieprijzen laten een daling zien. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 75,85 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 79,02 dollar per vat. De VS zullen naar verwachting dinsdag strategische oliereserves vrijgeven in een poging de sterk gestegen energieprijzen weer wat omlaag te krijgen. Ook gaat er een gerucht dat Washington overweegt om de export van Amerikaanse ruwe olie te beperken. De euro was 1,1256 dollar waard, tegen 1,1262 dollar op maandag.