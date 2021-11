Flink minder Chinese zakendeals in Europa

Het aantal Chinese zakendeals in Europa is de laatste twee jaar flink gedaald. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie. Daaruit blijkt ook dat sommige regeringen binnen de Europese Unie nog altijd traag zijn met het doorlichten van buitenlandse deals en investeringen. Van de EU-landen hebben er 24 regels of regels in voorbereiding om investeringen van buitenaf te controleren. Bulgarije, Kroatië en Cyprus zijn nog niet zover.

China’s fusie- en overnametransacties daalden vorig jaar met 63 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarbij waren ze goed voor slechts 2,5 procent van het totaal aantal deals. Dat was een jaar eerder nog 4 procent. De daling lijkt niet het gevolg te zijn van de coronapandemie, aangezien deze inzette in november 2019, twee maanden voor de eerste beperkingen van het coronavirus golden. Ook zijn Chinese deals niet significant aangetrokken naarmate de economieën weer opengingen.

De lidstaten van de EU uiten al langer hun bezorgdheid over Chinese investeringen en hebben regels opgesteld op grond waarvan buitenlandse investeerders deals of projecten moeten aanmelden. Dan gaat het om projecten die betrekking kunnen hebben op gevoelige sectoren zoals defensie of cruciale technologie. Zo ging Duitsland in 2019 voor een Chinees bod op een werktuigmachinefabriek liggen.

De directe buitenlandse investeringen in de EU daalden vorig jaar tot 98 miljard euro. Dat is 71 procent minder dan het jaar ervoor en veel minder dan de 335 miljard euro die de regio in 2018 aantrok. De daling van vorig jaar is groter dan de wereldwijde daling van de buitenlandse investeringen die 35 daalde tot 885 miljard euro. Het aantal buitenlandse fusie- en overnamedeals daalde vorig jaar met ruim een derde.

Zestien landen hebben regels opgesteld voor de beoordeling van buitenlandse directe investeringen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Zweden, België, Estland, Griekenland, Ierland en Luxemburg werken nog aan regels. Nederland en Portugal zijn van plan bestaande regels te wijzigen.

Uit het verslag blijkt ook dat vorig jaar in Nederland “aanzienlijke desinvesteringen” hebben plaatsgevonden, waarbij de buitenlandse investeringen zijn afgenomen. In Ierland zijn de investeringen, voornamelijk uit de VS, sterk teruggelopen. Beide landen staan onder druk van de EU om hun regels op het gebied van vennootschapsbelasting te wijzigen.