Grootaandeelhouder Vivendi ziet niets in bod op Telecom Italia

Het Franse mediaconcern Vivendi wil zijn belang in Telecom Italia niet verkopen aan de Amerikaanse investeerder KKR. De Amerikanen maakten bekend 10,8 miljard euro over te hebben voor Telecom Italia. Vivendi heeft bijna een kwart van de aandelen van het Italiaanse telecomconcern in handen. Het bedrijf is niet van plan zijn belang te verkopen.

“Vivendi is vanaf het begin een langetermijnaandeelhouder in Telecom Italia geweest”, aldus het bedrijf. Daarbij willen de Fransen er alles aan doen om het “succes van Telecom Italia op de lange termijn te verzekeren” samen met Italiaanse autoriteiten en overheidsinstellingen

Het Italiaanse ministerie van Economische Zaken verwelkomde de belangstelling van KKR in het weekend als “positief nieuws voor het land” en zei dat er een werkgroep zou worden gevormd om de zaak te bestuderen. Volgens het ministerie moet een eventuele overname wel “verenigbaar zijn” met de verdere introductie van breedbandinternet in het land.

Voor een eventuele verkoop is ook goedkeuring van de regering nodig. Het netwerk van Telecom Italia is van nationaal strategisch belang. Het overnamevoorstel is onderworpen aan een boekenonderzoek. Dat duurt zeker vier weken. Verder is voor een overname de steun van zeker 51 procent van de aandeelhouders nodig.

Telecom Italia is actief op een van de meest concurrerende telecommunicatiemarkten ter wereld. De winstmarges van het voormalige staatsmonopolie worden uitgehold door aanbiedingen van rivalen tegen lage prijzen. Vivendi zou teleurgesteld zijn over de prestaties van het bedrijf en heeft de druk op de algemeen directeur van Telecom Italia, Luigi Gubitosi, opgevoerd na een winstwaarschuwing in oktober.

KKR heeft al een belang van 37,5 procent in glasvezelonderneming FiberCop. Dat is een joint venture met Telecom Italia en de Italiaanse internetprovider Fastweb om in heel Italiƫ breedband via glasvezel aan te bieden.