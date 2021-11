HP Inc en Dell merken sterke vraag naar pc’s

De Amerikaanse informaticatechnologiebedrijven Dell en HP Inc merken dat er nog altijd een grote vraag is naar pc’s en andere componenten. De ondernemingen zag de inkomsten in het derde kwartaal van dit jaar stijgen.

Bij HP Inc ging het om een omzetgroei van 9 procent tot 16,7 miljard dollar (14,8 miljard euro). Dat was meer dan waar in de markten alom rekening mee werd gehouden. Ook de winst viel hoger uit dan geraamd. Volgens topman Enrique Lores van HP Inc was er vooral meer vraag naar de duurdere apparaten van het bedrijf. Het bedrijf zag zich door de stijgende kosten voor onder andere materialen en transport genoodzaakt de prijzen voor klanten te verhogen. Daarmee was het bedrijf in staat zijn winstmarge op niveau te houden.

HP Inc heeft wel steeds meer moeite om aan de groeiende vraag naar pc’s te voldoen. Dat komt vooral door het aanhoudende tekort van chips. Lores verwacht dat de grote vraag naar pc’s nog wel enige tijd zal blijven, ondanks dat steeds meer mensen weer op kantoor werken of vaker naar school gaan.

Dell rapporteerde in het derde kwartaal een omzet van 28,4 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 21 procent en ook 1 miljard dollar meer dan waar kenners in doorsnee op rekenden. Ook Dell merkt een toenemend tekort aan onderdelen en hogere vrachtkosten.

Dell verwacht dat klanten steeds meer geld zullen steken in IT-infrastructuur en digitale transformatie. Dat zal de sterke vraag blijven aanjagen. Ook spreekt Dell van toekomstige groeimogelijkheden door nieuwe innovaties in multi-cloud, telecom en 5G, aldus het bedrijf in een verklaring.