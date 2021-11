ING: er wordt minder gepind sinds invoering coronamaatregelen

Er wordt minder gepind sinds er strengere coronamaatregelen van kracht zijn in Nederland, meldt ING op basis van transactiedata. Volgens de bank geven consumenten sinds 13 november hun geld vaker online uit.

ING ziet de grootste daling van de pinomzet bij restaurants en cafés, de cultuursector en bij sport en spelactiviteiten. In de cultuursector is de waarde van de transacties zelfs gedaald tot bijna 60 procent onder het niveau van voor de coronacrisis. Vorige week meldde ING al dat de pinomzet van restaurants en cafés flink lager is sinds de invoering van de coronapas.

Vanaf eind september moet iedereen vanaf dertien jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak. Bij de deur moet iemand kunnen aantonen maximaal 24 uur geleden negatief getest te zijn op het coronavirus, ervan te zijn hersteld of hiertegen volledig te zijn gevaccineerd. Dat kan bijvoorbeeld via de CoronaCheck-app. De afgelopen weken is ook het aantal coronabesmettingen in Nederland enorm toegenomen.

Volgens ING is ook sprake van daling van de pinomzet in het openbaar vervoer en bij tankstations en parkeergelegenheden. Daarnaast merken persoonlijk dienstverleners zoals kappers dat er aan de kassa minder wordt gepind. Bij supermarkten, kledingwinkels en bouwmarkten is niet veel veranderd, aldus ING.